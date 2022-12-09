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Haberler Dünya Kupası 2022

Dünya Kupası'nda kedi kavgası

2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, ilginç olaylara da bir yenisi eklendi. Basın toplantısı sırasında masada duran kediyi, milli takım sorumlusunun yere fırlatması bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı insanlar ise durumda büyütülecek bir şey olmadığını savundu. İşte olayın detayları...

Giriş: 09.12.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası'nda kedi kavgası

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak Brezilya, maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Vinicius Junior ve milli takım sorumlusu katıldı.

Milli takım sorumlusunun yaptığı hareket ise bazı insanlar tarafından tepki topladı. Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. Milli takım sorumlusu ise masada yatan kediyi eline sert bir şekilde yere bıraktı.

Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusuna bazı basın mensupları ne yaptığını sorarken, yetkili kişide hareketleriyle ne yaptığını gösterdi. Görüntüler sonrasında ise bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

BREZİLYA VETERİNERLİK KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

Brezilya Veterinerlik Konseyi ise durumla ilgili bir açıklama yaptı. Konsey, "Kediye kötü bir muamele olmadı. Davranışı bilinmeyen bir kediyle karşılaşırken sık karşılaşılan bir sahnedir bu. Kedi doğru bir yöntemle masadan indirildi." ifadelerini kullandı.

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