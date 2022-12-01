Japonya ile İspanya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geliyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

İspanya, bugüne kadar Japonya ile karşılaştığı tek maçtan 1-0 galip ayrıldı (Nisan 2001'de hazırlık maçı).

İspanya, Dünya Kupası'nda Asya ülkelerine rakip olduğu beş maçın hiçbirini kaybetmedi (3G 2B) ancak bu eşleşmelerin birinde seri penaltılar sonucunda Güney Kore'ye elendi (2002).

Dünya Kupası'nda boy gösterdiği son dokuz turnuvanın sekizinde son grup maçını kazanan İspanya, sadece 2018'de Fas ile 2-2 berabere kaldı.

Dünya Kupası'nda oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Japonya (1G), daha önceki dokuz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B 3M). Son maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Asya temsilcisi, 1998'den bu yana turnuvada üst üste iki mücadeleyi golsüz geçmedi (vs Arjantin & Hırvatistan).

Son yedi Dünya Kupası maçında yenilgi almayan İspanya (3G 4B), turnuva tarihinde daha uzun tek serisini 1998-2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yakaladı.