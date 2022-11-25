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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası İngiltere ABD maçı canlı yayın izle! İngiltere ABD maçı TRT 1 canlı izle HD link! İngiltere ABD ilk 11'ler ve kadrolar

İngiltere - ABD maçı CANLI YAYIN

İngiltere -ABD maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda ilk maçını kazanan Hollanda ile Galler karşısında berabere kalan ABD karşı karşıya geliyor. İngiltere ABD maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 25.11.2022 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası İngiltere ABD maçı canlı yayın izle! İngiltere ABD maçı TRT 1 canlı izle HD link! İngiltere ABD ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Bayt Stadium
HAKEM: Jesús Valenzuela Sáez
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

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İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Mount, Saka, Sterling, Kane

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Pulisic, Wright

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Dünya Kupası B Grubu'nda ilk maçlarda İngiltere ile İran karşılaştı. İngiltere rahat oynadığı karşılaşmadan 6-2 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

HARRY KANE'DEN İYİ HABER

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.

ABD 3 PUAN PEŞİNDE

Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile karşılan ABD sahadan beraberlikle ayrıldı. ABD'nin tek golünü 36. dakikada Timothy Weah attı.

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