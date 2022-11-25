Dünya Kupası B Grubu'nda ilk maçlarda İngiltere ile İran karşılaştı. İngiltere rahat oynadığı karşılaşmadan 6-2 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

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