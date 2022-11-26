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Haberler Dünya Kupası 2022

Dünya Kupası için Katar'a gelen Galli taraftar hayatını kaybetti

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Galler'in maçını takip etmek için Katar'da bulunan bir taraftar hayatını kaybetti.

Giriş: 26.11.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası için Katar'a gelen Galli taraftar hayatını kaybetti

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Galler'in maçını takip etmek için Katar'da bulunan bir taraftar hayatını kaybetti.

Galler makamlarından yapılan açıklamada, oğlu ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası için Doha'da bulunan Kevin Davies'in yaşamını yitirdiği kaydedildi. 62 yaşındaki Galli taraftarın doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

Galler'in B Grubu'ndaki ikinci maçında İran'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı Davies'in izlemediği basına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 500 Galli taraftar, Dünya Kupası'nda takımlarını desteklemek için Katar'a gitti.

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