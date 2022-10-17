Bu yıl 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için satılan bilet sayısı açıklandı. Dünya Kupası Operasyon Direktörü Colin Smith Katar’ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası için şu ana kadar 2,89 milyon biletin satıldığını belirterek, en çok biletin satın alındığı ülkelerin ise Katar, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu aktardı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ise basın toplantısına gönderdiği video mesajında, turnuva için 240 bin ağırlama paketinin satıldığını ifade etti.