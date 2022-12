Daha önce Hırvatistan ile oynadığı dört maçı kaybetmeyen Brezilya (3G 1B), Haziran 2018'deki son karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı (hazırlık maçı).

Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle karşılaştığı beş maçın dördünü kaybeden Hırvatistan, tek galibiyetini 2018'de Arjantin'den aldı (3-0). Avrupa temsilcisinin dört mağlubiyetinin ikisi, Brezilya ile oynadığı grup karşılaşmalarında geldi (2006'da 0-1 & 2014'te 1-3).

Dünya Kupası'nın eleme aşamalarında Avrupa temsilcileriyle oynadığı son beş maçı kaybeden Brezilya, son galibiyetini 2002'deki turnuvanın finalinde Almanya karşısında aldı (2-0). Güney Amerika temsilcisi, bu mağlubiyetlerin üçünü çeyrek final aşamasında yaşadı (2006'da vs Fransa, 2010'da vs Hollanda & 2018'de vs Belçika).