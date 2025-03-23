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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası elemelerinde heyecan yarın başlıyor! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası elemelerinde heyecan yarın başlıyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:32
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        Dünya Kupası elemeleri yarın başlıyor!
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        Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        G GRUBU

        20.00 Litvanya-Finlandiya

        22.45 Polonya-Malta

        H GRUBU

        22.45 San Marino-Romanya

        22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

        K GRUBU

        22.45 Arnavutluk-Andorra

        22.45 İngiltere-Letonya

        25 Mart Salı:

        I GRUBU

        20.00 Moldova-Estonya

        22.45 İsrail-Norveç

        J GRUBU

        22.45 Kuzey Makedonya-Galler

        22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

        L GRUBU

        22.45 Cebelitarık-Çekya

        22.45 Karadağ-Faroe Adaları

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