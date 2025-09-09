Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Dünya Kupası Elemeleri: Fransa- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Fransa- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya Kupası Elemelerinde Fransa- İzlanda'yı konuk ediyor. Hatırlanacağı üzere Fransa ilk karşılaşmada Ukrayna deplasmanından 2-0 galip ayrılmış, üç puanı hanesine yazdırmıştı. Fransızlar, İzlanda karşısında da galip gelerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Fransa- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya Kupası Elemeleri Fransa- İzlanda maçıyla devam ediyor. İlk oynanan grup maçlarında iki takımda galip geldi. Bu karşılaşmada ise Fransa favori durumda. Öte yandan İzlanda zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürpriz arıyor. İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          FRANSA- İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

          Fransa- İzlanda maçı 9 Eylül Salı (bu akşam) 21.45'te oynanacak.

        • 3

          FRANSA- İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Parc des Princes'de oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          FRANSA MUHTEMEL 11

          Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Digne, Tchouameni, Kone, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Habertürk Anasayfa