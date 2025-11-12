Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı başlıyor!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın:
D Grubu
20:00 Azerbaycan-İzlanda
22:45 Fransa-Ukrayna
F Grubu
20:00 Ermenistan-Macaristan
22:45 İrlanda-Portekiz
I Grubu
20:00 Norveç-Estonya
22:45 Moldova-İtalya
K Grubu
22:45 Andorra-Arnavutluk
22:45 İngiltere-Sırbistan
14 Kasım Cuma
A Grubu
22:45 Lüksemburg-Almanya
22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda
G Grubu
20:00 Finlandiya-Malta
22:45 Polonya-Hollanda
L Grubu
22:45 Cebelitarık-Karadağ
22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları
15 Kasım Cumartesi
B Grubu
22:45 İsviçre-İsveç
22:45 Slovenya-Kosova
C Grubu
22:45 Danimarka-Belarus
22:45 Yunanistan-İskoçya
E Grubu
20:00 Türkiye-Bulgaristan
20:00 Gürcistan-İspanya
H Grubu
20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya
22:45 Bosna-Hersek-Romanya
J Grubu
17:00 Kazakistan-Belçika
20:00 Liechtenstein-Galler