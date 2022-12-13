2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. SAAT: 22.00

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Lusail

YAYIN: TRT 1 ARJANTİN: Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nın eleme turlarında ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraflar, turnuvada daha önce oynadıkları iki maçta galibiyetleri paylaştı (1-0 Arjantin; 1998 & 3-0 Hırvatistan; 2018)

Dünya Kupası finalinde altıncı kez boy göstermeyi hedefleyen Arjantin, daha önce çıktığı yarı final eşleşmelerinin tamamında tur atlayan taraf oldu (5). Tangocular en son 2014'te Hollanda'yı bu aşamada turnuvanın dışına itmişti.

Hırvatistan üst üste iki Dünya Kupası'nda finale ulaşan dördüncü Avrupa ülkesi olmayı hedefliyor (İtalya; 1934-1938, Hollanda; 1974-1978 & Almanya; 1982-1986-1990).

Son 16 turunda Brezilya'yı seri penaltılarla eleyen Hırvatistan, bir Dünya Kupası'nın eleme aşamalarında hem Brezilya hem de Arjantin'i turnuva dışına iten ikinci ülke olmayı hedefliyor (Almanya; 2014).

Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileriyle karşılaştığı son yedi maçın sadece birini kazanan Arjantin (3B 3M), tek galibiyetini bu turnuvanın grup aşamasında Polonya'yı 2-0 yenerek aldı. Tangocular, bu dönemde berabere kaldıkları üç karşılaşmanın ikisinde penaltı vuruşlarıyla tur atlayan taraf oldu.