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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadığı için sezonu erken açtı. 20 Temmuz'daki Dinamo Kiev maçıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler Dünya Kupası arasına kadar 12 Avrupa ve 13 lig maçı oynadı. 25 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de sakat oyuncular günden güne arttı.

Sarı lacivertliler, Dünya Kupası için lige verilen arada hem enerji depolamayı hem de sakat futbolcularını geri kazanmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mert Hakan Yandaş henüz takımla çalışamalara başlayamazken Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Emre Mor'un da sakatlıkları devam ediyor.

Lige verilen bu uzun arada Fenerbahçe'nin hedefi Dünya Kupası sonrasında tam kadro olmak.