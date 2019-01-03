Mozart’ın ölümsüz eserleri, Türk Halk Müziği ile harmanlanıyor

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla imza attığı etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Mozart, Vivaldi gibi dünya klasiklerini Türk Halk Müziği ile harmanlayarak Avrupa’ya taşıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Avrupa’da düzenlenecek “Köprü ve Ötesi” konserler serisinin ilki, 7 Ocak’ta Paris’te gerçekleşecek.
Türk dilini, tarihini, kültür ve sanatını tüm dünyaya tanıtmaya ve kültürel diplomasi kapsamında ülkeler arası dostluk köprüleri kurmaya yönelik çalışmalarına hızla devam eden Yunus Emre Enstitüsü, bu defa Anadolu’dan dünyaya açılıyor. İlki 7 Ocak’ta Paris’te başlayacak ‘Köprü ve Ötesi’ konserler serisi, 12 Ocak’ta Roma’da ve 14 Ocak’ta Viyana’da olmak üzere 10’a yakın Avrupa ülkesinde düzenlenecek.
AVRUPA'YI KARIŞ KARIŞ GEZECEK
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğinde düzenlenecek “Köprü ve Ötesi” konserlerinde Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bağlama virtüözü Ahmet Koç bağlamasıyla Mozart, Vivaldi gibi ölümsüz isimlerin eserlerine hayat verecek. Bağlamanın eşsiz tınısının Avrupa’daki müzikseverlerle buluşması keyifli ve bir o kadar da farklı bir deneyim yaşatacak.
AHMET KOÇ'A DÜNYACA ÜNLÜ TÜRK ORKESTRA ŞEFİ BETİN GÜNEŞ EŞLİK EDECEK
Anadolu’dan Batı’ya gönül köprüsü kuracak bağlama virtüözü Ahmet Koç’a dünyaca ünlü Türk orkestra şefi Betin Güneş, 30 kişilik bir senfoni orkestrasıyla eşlik edecek. Bağlama eşliğinde çalınacak klasik müzik eserlerinin yanı sıra Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” gibi unutulmaz eserleri çello, viyola ve arp gibi batı müziği enstrümanlarının da yer aldığı dev bir senfoni orkestrası tarafından yorumlanarak müziğe yeni bir renk katacak.
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