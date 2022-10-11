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Dünya Kız Çocukları Günü nasıl ilan edildi, neden kutlanıyor? 11 Ekim ne günü, mesajları, sözleri, önemi

Dünya Kız Çocukları Günü nasıl ilan edildi, neden kutlanır?

Dünya Kız Çocukları Günü’nün bu yıl teması “Zamanımız şimdi – haklarımız ve geleceğimiz” üzerine.

11.10.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü’nün 10.yıl dönümü kutlanıyor. Uluslararası Kız Çocukları Günü ilk olarak 11 Ekim 2012’de Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmıştı. Bu özel gün kız çocuklarının karşılaştığı zorlukları, hak ve özgürlüklerinin dile getirilmesi olarak dikkat çekiyor.

  • DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHİ

    Tarihte ilk olarak, 1995 yılında Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, kızların haklarını ilerletmek için bir eylem planı önermiştir.

  • 19 Aralık 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 66/170 sayılı kararı kabul etti ve kızların haklarını, dünya çapında karşılaştığı benzersiz zorluları tanımak adına 11 Ekim’i Uluslararası Kız Çocukları Günü ilan etti.

  • Uluslararası Kız Çocukları Günü ilk kez 2012’de kutlandı ve çocuk evliliklerin sona erdirilmesi temasına odaklanıldı. O zamandan bu zamana kadar dünya çapında 2.043’ten fazla olay gözlemlendi.

    DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ÖNEMİ

    Kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları eşitsizlik konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet, zorla evlilik gibi konular Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınıyor.

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