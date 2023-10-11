KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Dünya Kız Çocukları Günü'nde, tüm kız çocuklarımızın güçlü ve parlak geleceği için umut dolu bir yarının hayalini kuruyoruz. Her biri değerlidir, her biri özeldir."

"Kız çocukları, dünyanın güzelliklerini ve gücünü şekillendiren geleceğin liderleri ve değiştiricileridir. Hep birlikte onları desteklemeliyiz."

"Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğunu hatırlatma günüdür. Onları desteklemeye devam edelim."