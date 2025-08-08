Dünya Kitapseverler Günü için kampanya

Hepsiburada'da 9 Ağustos’ta gün boyu sürecek kampanya kapsamında seçili kitaplarda indirimlere ek olarak sepette yüzde 15 ekstra indirim uygulanacak.

Kampanya kapsamında kişisel gelişimden edebiyata, çok satan romanlardan çocuk kitaplarına kadar uzanan koleksiyonda dikkat çeken birçok eser bulunuyor. Çocuklar için ise eğitici ve eğlenceli içeriklere sahip pek çok kitap kampanya kapsamında sunuluyor.

