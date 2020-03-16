Özcan, yeni hasat sezonu öncesi hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptıklarını, çiçeklenme döneminde "manolya" hastalığına karşı ilaçlamaya başladıklarını anlatarak, "Şu an çiçek ilacı atıyoruz, meyve kürden çıktıktan sonra da çil ilacı atacağız. Çiçeklerin hepsi dolu, şu an çok güzel ama sonradan zirai don olma ve çiçeklerin zarar görme riski var. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası Allah'a kalmış. Mevsim güzel gidiyor" diye konuştu.