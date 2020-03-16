"Dünya kayısı başkenti" çiçek açtı

AA

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da, bembeyaz çiçekler açan kayısı ağaçları ovayı çiçek tarlasına dönüştürdü.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerindeki ve Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Ovayı beyaza bürüyen kayısı bahçelerinin arasında kalan yerleşim yerleri, açan kayısı çiçekleriyle adeta inci gerdanlıkla çevrelendi.

Çiftçileri ise yağışlar başlamadan önce zararlılara ve hastalıklara karşı, önlem amacıyla kayısı ağaçlarını ilaçlama telaşı sardı.

Bir taraftan yeni hasat sezonuna umutla bakan üretici, bir taraftan ise zirai don olaylarının tedirginliği yaşıyor.

Kentte geçen yıl üretilen 99 bin 666 ton kuru kayısı, 110 ülkeye ihraç edilerek, ülke ekonomisine 253 milyon 500 bin dolar girdi sağlanmıştı.

Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde dedelerinden kalma tarım arazisinde kayısı yetiştiren 75 yaşındaki Ahmet Özcan, bu yaşına kadar çiftçilikten başka bir iş yapmadığını söyledi.

Temel geçim kaynaklarının kayısı olduğunu aktaran Özcan, "Allah'a şükürler olsun, rızkımız geliyor. Kayısılar bu yıl tam mevsiminde açtı. Geçmiş yıllarda şubat ayında çiçek açıyordu ve yüzde 50'si zarar görüyordu. Bu yıl çiçekler çok iyi. Allah afet vermesin, mevsim iyi gidiyor. Geçen yıl kayısıyı iyi sattık, para etti. Gelirimiz iyi oldu." dedi.

Özcan, yeni hasat sezonu öncesi hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptıklarını, çiçeklenme döneminde "manolya" hastalığına karşı ilaçlamaya başladıklarını anlatarak, "Şu an çiçek ilacı atıyoruz, meyve kürden çıktıktan sonra da çil ilacı atacağız. Çiçeklerin hepsi dolu, şu an çok güzel ama sonradan zirai don olma ve çiçeklerin zarar görme riski var. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası Allah'a kalmış. Mevsim güzel gidiyor." diye konuştu.

- "Nisanın 10'una kadar zirai don tehlikesi devam ediyor"

Karatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yaşar Karataş ise çiftçiliğin zor bir meslek olduğunu ancak severek yaptıklarını dile getirdi.

İlaçlama yapmak için saat 05.00'te kalktıklarını ve yağışlardan önce ilaçlamayı bitirmeye çalıştıklarını aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bin 200 ağacı ilaçladık, tüm çiftçilere Allah bol kazançlar nasip etsin. Biz çiçek ilacını yağışlı havalardan önce atıyoruz ki su çiçeğin içine girmesin. Meteoroloji önümüzdeki günler için zirai don uyarısı yaptı. Zirai donlar çiçek için tehlike arz etmekte. Büyük tehlikeler bizi bekliyor. Nisanın 10'una kadar zirai don tehlikesi devam ediyor."

Karatay, kuru kayısı fiyatlarının geçen yıllara göre iyi olduğunu ve şu an 2 numara kayısının 13-14 lira bandında satıldığını dile getirerek, fiyatlardan memnun olduklarını sözlerine ekledi.