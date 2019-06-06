Dünya Karaciğer Nakli Kongresi 2020'de Türkiye'de yapılacak

Bu yıl Kanada'da gerçekleştirilen Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nde, gelecek yılki bilimsel toplantının Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

Türkiye, 2020'de İstanbul'da yapılacak Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nde, alanda profesyonellerin bir arada olduğu dünya genelinden yaklaşık 3 bin bilim insanını ağırlayacak.

Türk Karaciğer Nakli Derneği (KND) Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından koordine edilen Uluslararası Organ Nakli Ağı projesi çerçevesinde paydaş kuruluş olan KND'nin Ticaret Bakanlığı'ndan sağladığı destekle Kanada'nın Toronto şehrine gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin canlı vericiden karaciğer naklinde dünyada Güney Kore ve Hindistan ile başı çektiğini belirten Tokat, mayıs ayında 25 kişilik heyetle Toronto'ya gittiklerini söyledi.

Heyet olarak Toronto Üniversitesi Hastanesinde organ nakli ve araştırma merkezini ziyaret ederek Kanadalı uzmanlarla bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını anlatan Tokat, aynı zamanda iyi uygulama örneklerini görme fırsatını yakaladıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Tokat, "Kanadalı organ nakli uzmanları özellikle canlı vericiden böbrek nakli ve karaciğer nakli konularında Türk uzmanların deneyimlerini dinleme fırsatı buldu" dedi.

Toronto'da yapılan Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nde Türk heyetinin de yer aldığını belirten Tokat, burada Türk bilim insanlarının organ nakli deneyimlerini dünyanın değişik ülkelerinden gelen uzmanlarla paylaştığını söyledi.

Ayrıca Dünya Karaciğer Nakli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Güney Kore ve Hindistan'dan karaciğer nakli alanında yer alan isimlerin katılımıyla yapılan yuvarlak masa toplantısına da katıldığını aktaran Tokat, her 3 ülkede eş zamanlı canlı karaciğer vericileri için laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerin başlatılmasına ve bu alanda tecrübe paylaşımına karar verildiğini bildirdi.

Tokat, kongrede Türkiye için önemli bir karar alındığının altını çizerek şunları kaydetti: "2020 yılı Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nin İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Bu, ülkemizin tanıtımı açısından, Türk sağlık sisteminde özellikli hizmetlerin geldiği noktanın görülmesi, uluslararası lobi ve yumuşak güç niteliğindeki çalışmaların değerinin görülmesi açısından öneme sahip. Kongre için İstanbul'a tüm dünyadan 3 bin civarında bilim insanı ve aileleri ile birlikte yaklaşık 5 bin yabancı gelecek."

TONV Başkanı Eyüp Kahveci de "Türkiye'nin organ naklindeki yüksek deneyimi uluslararası alanda sağlık diplomasisi yoluyla resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar arasında güçlü iş birliği ağlarının kurulmasına, ülkemizdeki sağlık sisteminin ve sağlık hizmetlerinin tanınmasına, bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı ile profesyoneller arasında iyi ilişkilerin oluşturulmasına, sağlıkta rekabet avantajımızın güçlendirilmesine katkı sağlamakta" değerlendirmesinde bulundu.