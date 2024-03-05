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        Haberler Spor Motor Sporları Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasında ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak - Motor Sporları Haberleri

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasında ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kayseri'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez 2 Türk sporcuyla yarışacaklarını, bunun kar motosikletinde yetiştirecekleri sporcular için önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:33
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        Kayseri'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak olan 2 Türk sporcuyla ilgili açıklamalar yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, bunun kar motosikletinde yetiştirecekleri sporcular için önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8-10 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin ilk kez organize edeceği şampiyonayı AA muhabirine değerlendirdi.

        Motor sporlarının gözde organizasyonlarından ve dünya çapında popülaritesi olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Kayseri'de gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Uçar, "Erciyes de dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyon, ülkemizin, Kayseri'nin ve Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımı anlamında çok büyük bir katkı sağlayacak. Özellikle beklentimiz, sporcularımızın kar motosikletinde performansının gelişmesini sağlamak." diye konuştu.

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        Türkiye'nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde düzenlemeye devam ettiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:

        "Kayseri'de ev sahipliği yapacağımız organizasyonda sporcularımızdan Galip Alp Baysan ve Şakir Şenkalaycı mücadele edecek. Türkiye'de kar motosikleti kullanan ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda yarışacak sporcularımızın yetişmesi açısından önemli bir kriter olacak. Çünkü Şakir Şenkalaycı, motokros branşında 500'ün üzerinde öğrencisi olan, yıllardır ülkemizi başarıyla temsil eden bir sporcumuz. Şenkalaycı'nın bizim açımızdan yeni bir branş olan kar motosikletinde yeni sporcular yetiştirmesine de inşallah vesile olacak."

        "150'NİN ÜZERİNDE ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK"

        Türkiye için yüksek dağları, kar kalitesi ve kayak merkezlerinin profesyonelliği göz önüne alındığında, böyle bir organizasyonun geç kalmış bir faaliyet olduğunu belirten Uçar, "Bu güne kadar kayak merkezlerini sadece turistik tesis anlamında kullanıyorduk ama Türkiye'de şu anda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı yapabileceğimiz, kar üzerinde motor sporları organizasyonları düzenleyebileceğimiz çok popüler ve dünya standartlarının üzerinde 7 ayrı merkezimiz var." ifadelerini kullandı.

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        Erciyes'te bu organizasyonu düzenledikten sonra Türkiye'nin diğer kayak merkezlerinin de sırayla ev sahipliği yapması yönünde çalışacaklarını dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

        "Çünkü 170 milyonun üzerinde canlı televizyon izleyicisi olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Erciyes'teki organizasyonumuz, 150'nin üzerinde ülkeye canlı yayınlanacak. Toplamda da 2.8 milyar insana sosyal medya kanalları ve farklı iletişim kanallarıyla ulaşacak. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir ülkesinde 'Kayseri Erciyes' diye internette bir arama yapıldığı zaman, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarışları, Erciyes veya Uludağ, Sivas Yıldızdağ, Kartepe, Kartaltepe ismiyle görünüyor olacak. Bu organizasyon aynı zamanda hem kayak merkezlerimizin turistik manada tanıtımına hem de ülkemizin sportif organizasyon gücünün tanıtımına büyük katkı sağlamış olacak."

        "KİŞİYİ GELİŞTİREN RAKİBİDİR"

        Türkiye'nin kar motosikletinde de şampiyon sporcu çıkarması için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Uçar, "Şimdi hem Şakir Şenkalaycı'nın hem de Galip Alp Baysan'ın bu şampiyonadaki performanslarını göreceğiz. Devamında da Dünya Şampiyonası'nın diğer etaplarında yarışmalarını sağlayacağız. Böylece Dünya Şampiyonası'nda bir yerimiz olacak. Mesela 6 senedir Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz. Baktığımızda motokros yarışçılarımızın yüzde 51'inin çocuk dediğimiz sürücülerden oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor; uluslararası bir organizasyonu ülkenizde gerçekleştirdiğiniz zaman, o noktada altyapı hızlıca gelişiyor, emsal sağlıyor. Zaten kişiyi geliştiren rakibidir. Rakiplerin Türkiye'ye gelip yarışmasıyla, buradaki Türk sporcularımızı da geliştirmiş olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

        Kayseri'de dünyanın önde gelen kar motosikleti sporcularının yarışacağını dile getiren Uçar, "Şu anda kayıtlarımız devam ediyor. Şampiyonaya 30'un üzerinde ülkeden sporcu bekliyoruz. Zaten parkur itibarıyla sınırlı sayıda sporcuyu kabul edebileceğiz. Yani kalifikasyonları geçebilen sporcular arasında kayıtlar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

        Uluslararası bu organizasyonu kış festivaliyle taçlandıracaklarını belirten Uçar, "Çünkü sadece bir spor organizasyonu yetmiyor. Mutlaka yanına sosyal, sanatsal, kültürel bir etkinlik de koymak gerekiyor. Kayseri ve civar illerden gelecek binlerce izleyiciyi, sanatsal bir organizasyonla da karşılamış olacağız. Ülkemizin saygın sanatçılarından Ferhat Göçer ve İrem Derici de sahne performanslarıyla sportif performanstan sonra çok güzel hatıralar yaşatacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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