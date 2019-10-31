Dünya kadınlarının en etkili doğal güzellik sırları nelerdir?

Tüm dünyada kadınlar güzelleşmek için doğal yöntemler ile bakımlarını sağlarlar. Genelde kadının doğasında olan güzel olma isteği; hangi ülke de olursa olsun kadınların yaşam biçimleri olmuştur.

Dünya kadınlarının en çok kullandığı güzellik sağlayan doğal ürünler;

Deniz yosunu: Nerdeyse tüm ülke kadınları deniz yosununu salatalarda tüketirler. Ayrıca; banyo yaparken tüm vücutları için sağlık verici ve rahatlatıcı ve gençlik verici etkisi nedeniyle kullanırlar.

Kamelya yağı ve Fındık yağı: Asya’lı kadınların en çok kullandığı güzellik sırlarından birisidir. Özellikle saçlarının doğal olması ve beslenmesi için en çok kullandıkları yağlardandır. Japon kadınlar; fındık yağını ciltlerini nemlendirmek ve beslemek için kullanıyorlar.

Limonlu çay: Zimbabve kadınları sabahları limonlu çay içerek güne başlarlar ve metabolizmalarının bu şekilde çalışmasını sağlarlar.

Hindistan cevizi yağı: Hint’li kadınlar saçlarına ve saç diplerine Hindistan cevizi yağı uygulayarak canlılık ve parlaklık kazanmasını sağlamaktadırlar. Yoğurt ve badem ile karışık bir maskeyi de her gece uygulamaktadırlar.

Çay ağacı yağı ve okaliptüs yağı: Avustralyalılar saçlarında oluşan kepekler için bu yağları şampuanlarına ekleyerek kullanıyorlar. Bu sayede kepek sorunlarından kurtuluyorlar. Ayrıca; avokadoyu da; topuklarında oluşan sertlikleri gidermek için kullanıyorlar.

Patates: İspanyol kadınlar gözaltı morlukları ve torbalar için; çiğ patatesi gözaltlarında 10 dakika bekleterek bu sorundan kurtuluyorlar.

Maden suyu: İskandinav kadınları sabahları bir şişe soğuk maden suyunu en az 20 kez yüzlerine çarparak yıkıyorlar.

Zeytinyağı: italyan kadınlar dudaklarını korumak ve ölü derilerden kurtulmak için zeytinyağını düzenli olarak kullanıyorlar.

Yeşil çay ve biberiye yağı; Çinli kadınlar yeşil çay ve biberiye yağını karıştırarak saçlarının bakımı için kullanıyorlar. Ayrıca beyaz çayı ciltlerini güzelleştirmek üzere uygulama yapıyorlar.

Bal: Polonyalı kadınlar; balla ciltlerini, yumuşatarak parlamasını sağlamak için kullanmaktalar.

Plaj kumu: Brezilyalı kadınlar plajlardaki kumlarla ciltlerini ovuyorlar; selülitlerini bu şekilde yok ediyorlar.

Muz kabuğu: Jamaika’lı kadınlar ciltlerini güzelleştirmek için muz kabuklarını kullanıyorlar. Ayrıca cilt yanıkları için de kullanılmaktadır.

Sarımsak: Rus kadınlar sarımsak yağını ciltlerine kullanırlar. Akne ve sivilce oluşumunu önlerler.

Zeytinyağı: Yunan kadınları ciltlerini zeytinyağı ile ovuyorlar; tazelik ve nem kazanmasını sağlıyorlar.