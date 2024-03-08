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        Haberler Gündem Dünya Kadınlar günü doodle oldu! Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar günü için doodle

        Dünya Kadınlar günü doodle oldu

        Tüm dünyada kutlanan ve farkındalık oluşturmak amacı taşıyan 8 Mart Dünya Kadınlar günü için Google'dan özel doodle geldi. Google, '2024 Dünya Kadınlar Günü' başlığı ile bir logo tasarladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:15
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        Google, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel doodle yaptı. Tüm dünyada kutlanan, kadın hakları ve özgürlükleri konularının öne çıktığı bu günde; Google, doodle yaparak destek verdi. Peki, Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

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        8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

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        Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

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        1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.

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        Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

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        Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala (%70'i) kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu (2/3'si) yine kadınlardır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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