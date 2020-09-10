Dünya İlk Yardım Günü'nde pandemi konusu ele alınacak

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya İlk Yardım Günü, bu yıl dünyada "İlk yardım uygulamalarının pandemiye uyarlanması" temasıyla organize edilecek.
Bu yıl 12 Eylül Cumartesi gününe denk gelen Dünya İlk Yardım Günü'nde, hastanelerde koronavirüse maruz kalmamak için alınacak önlemler ile pandemi sürecinde ufak yaralanmalara karşı ilk yardım konularına vurgu yapılacak.
Dünya İlk Yardım Günü'nde, ülkeler, pandemiye karşı farkındalıklarının artması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütecek. Farkındalığın küçük yaşlarda kazanıldığından hareketle bu yılki hedef gruplar çocuklar, gençler, öğretmenler ve ebeveynler olarak belirlendi.
- Türk Kızılay ilk yardım ekipleri görev başında
Küresel pandemiye karşı yoğun mücadele veren devletlere en büyük desteği sağlayan Kızılay ve Kızılhaç ekipleri, ilk yardım konusunda da bilinçli toplum oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yüz yüze yapılan eğitimler ile 2000 yılından bu yana 570 bin 306 kişiye ilk yardım farkındalık eğitimi ve 207 bin 828 kişiye ilk yardımcı sertifikalı ilk yardım eğitimi veren Türk Kızılay İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 24 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi, 16 Toplum Merkezi kapasitesi ve Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile hizmet sunmaya devam ediyor.
Son dönemde ise yeni tip koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan rehbere göre kavramsal konular online eğitim olarak verilirken pratik uygulama gerektiren konular ise yüz yüze eğitimle rehberde yayınlanan koruyucu önlemler alınarak yapılıyor.
- Koronavirüs hastalarına ve yakınlarına psikolojik ilk yardım
Koronavirüs hastaları ve yakınları için de temel psikolojik ilk yardım desteği sağlayan Kızılay ekipleri, pandemiye uyarlanmış ilk yardım uygulamalarının yanı sıra insanları koronavirüs semptomları konusunda bilinçlendirmeyi de hedefliyor.
Koronavirüsle ilgisi olmayan yaralanmalar ve hastalıklar sırasında virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu hastanelere gitmek yerine hızlı bir ilk yardım yönetimi sağlanmasını amaçlayan ekipler, hem sosyal mesafenin korunduğu güvenilir ve hijyenik ortamlarda hem de online eğitimlerle insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Türk Kızılayın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile birlikte geliştirdiği ilk yardım uygulaması "First Aid" ile IOS ve Android mağazalarından ilk yardım hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Toplumsal ilk yardım bilinci oluşturarak bireylerin zarar görebilirliğini azaltan Kızılay, bu uygulama ile vatandaşların her ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşmasını hedefliyor.
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