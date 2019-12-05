05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özer, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Yaşam üreten toprağın oluşmasının binlerce yıl sürdüğünü ifade eden Özer, toprağın kaybetmeyi göze alınamayacak kadar kıymetli olduğunu söyledi.
Özer, yapılan çalışmalara rağmen Türkiye'de milyonlarca ton toprağın erozyonla kaybedildiğini belirterek, Anadolu'nun 10 bin yıl önce yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bugün ise bu alanların yüzde 25'e düştüğünü öne sürdü. Yüzde 6'sı sulak alanlar ve göllerle kaplı olan Anadolu'da bu oranın bugün yüzde 1'lere kadar düştüğünü ifade eden Özer, "Bir yılda bütün ülkelerin kaybettiği toprak 23-24 milyar ton, dünyada en büyük toprak kayıpları ise Asya'da meydana geliyor." diye konuştu.
Türkiye'deki toprak kayıplarında topoğrafyanın, dağlık yapının ve iklim çeşitliliğinin önemli etkileri olduğuna işaret eden Özer, "Erozyonun yüksek olmasının asıl nedeni ise yanlış arazi kullanımı ve tarım teknikleri" dedi.
Özer, sadece erozyonla değil, tuzlulaşmadan asitleşmeye, organik madde kayıplarından verimli toprakların yerleşim ve sanayileşmeye açılmasına kadar çok yönlü tehditlerin de toprak kayıplarına yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Orman arazilerinin yüzde 54'ünde, meraların yüzde 64'ünde, tarım arazilerinin ise yüzde 58'inde şiddetli erozyon söz konusudur. Vakıf, ağaçlandırma projeleriyle 12 bin 500 hektar alanda 15 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 81 İlde 81 Orman, Ülkem İçin Meşe Projesi, hatıra ormanları gibi projelerin büyük bölümü Tarım ve Orman Bakanlığımızca birlikte yürütüldü. Ağaçlandırma sahalarının tesisi, fidan dikimi, bakımı tamamen Bakanlık ilgili kuruluşlarınca yapılmaktadır. Dikilen fidan sayısı Bakanlığın diktiği milyarlarca fidan içerisinde şüphesiz ki çok düşük, buradaki amacımız, ormansızlaşma konusunda toplum duyarlılığını artırma, çocuklardan başlamak üzere tabiat sevgisinin toplumda yaygınlaştırılmasıdır."
Vakıf tarafından kırsal projeler kapsamında binlerce çiftçiye tarımın sürdürülebilirliği ve doğru tarım teknikleri eğitimi verildiğinin altını çizen Özer, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile okul öncesinden liseye kadar çocuk ve gençlere yönelik programlı doğa ve çevre eğitimleri verdiklerini dile getirdi.
Özer, yenilen gıdaların yüzde 95'inin dolaylı ve direkt topraktan sağlandığını belirterek, "Toprak çok kıymetli ve hızla tükeniyor, artan nüfusu beslemekte zorlanıyor. Toprağı bereketli, ekonomisi güçlü, insanı mutlu bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için toprağımıza, suyumuza, yeşilimize sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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