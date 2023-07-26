RUSYA NE KADAR BÜYÜK GÖZÜKÜYOR OLSA BİLE AFRİKA'DA OLDUKÇA KÜÇÜK

Rusya, Dünya haritasında ne kadar devasa boyutlarda gözükse bile ekvatora doğru inildiğinde Afrika kıtasında yüzölçümü olarak küçük kalır. Afrika o kadar büyük bir kıtadır ki ancak ABD, Hindistan ve Çin birleşitirilince bir Afrika elde edilebiliyor.