TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Dünya Hali yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı ve diziseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

DÜNYA HALİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dünya Hali bu hafta neden olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta. Yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yayınlanmadı.

DÜNYA HALİ BİTTİ Mİ?

Dünya Hali dizisi bu haftalık yayınlanmadı. Dizinin bittiğine dair resmi bir açıklama gelmedi

DÜNYA HALİ DİZİSİNİN KONUSU

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği “erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen” olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan’ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

TRT 1’in dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.