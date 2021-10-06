DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU NE?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği “erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen” olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan’ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.