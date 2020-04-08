08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, telekonferans sistemiyle toplanan UWW, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen olimpiyat elemeleri için de kararını duyurdu.
Buna göre, mart ayında Macaristan'da yapılması planlanan Avrupa ve nisan ayı sonunda Bulgaristan'da düzenleneceği açıklanan dünya kalifikasyon organizasyonları, 2021 yılında aynı yerde ve aynı aylarda yapılacak.
UWW Başkanı Nenad Lalovic, "Takvimimizi IOC ve Tokyo 2020 için planlamak zorundayız. Ayrıca ev sahibi şehirler ve ilgili ulusal federasyonlarla çalışmalarımıza devam etmenin önemli olduğunu görüyoruz. İlgili organizatörler, teknik komisyon ve spor departmanları ile görüştükten sonra, UWW olarak 30 Haziran 2020'den önce planlanan tüm uluslararası turnuva ve şampiyonaların ertelenmesi konusunda karar birliğine vardık." ifadelerini kullandı.
Lalovic, "UWW ayrıca, ulusal federasyonların güvenliği açısından, tüm sporcuların ve katılımcıların sağlığını korumak için ulusal etkinliklerini iptal etmelerini önerdi. 2020 takviminin geri kalanı, Kovid-19 salgınının durumuna göre ayarlanacak. UWW olağan kongresinin 6 Eylül'de Belgrad'daki Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde yapılması planlanmıştır. Bu şampiyona iptal olsa bile kongrenin belirtilen yer ve tarihte yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.
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