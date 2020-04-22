22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Günü nedir? sorusu Google'ın hazırladığı Doodle ile birlikte gündeme geldi. Google'ın hazırladığı Doodle'da arılar ve ekosistemdeki yerleri anlatılıyor. Dünya Günü çevresinde oluşan çevre bilinci ile ilk kez 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır. Dünya Günü için ayrıntılar haberimizde.
DÜNYA GÜNÜ NEDİR?
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.
GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ İÇİN DOODLE
Google, Dünya Günü'nün 50. yılı için bir Doodle hazırladı. Hareketli Doodle'da arılar ve ekosisteme faydalarına dikkat çekildi.
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