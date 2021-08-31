Dünya gündemine oturdu: Taliban güçleri silahlarla canlı yayında!

Dünya ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin sona ermesini konuşurken, Afgan ulusal televizyonunda ortaya çıkan görüntülerde dünya gündemine oturdu.

Taliban üyeleri, Afgan ulusal televizyonunda yayınlanan "Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına ellerinde silahlarla çıktı.

Taliban güçleri arkasındayken gelişmelere aktarmaya çalışan sunucu, Eşref Gani hükümetinin düşüşünden bahsettikten sonra vatandaşların Taliban yönetimi altında korkmamaları gerektiğini söyledi.

BBC'den Yalda Hakim sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde videoda, "Afganistan televizyonu. Sürreal. Afgan televizyonunda politik bir tartışma programı artık böyle görünüyor. Taliban askerleri sunucunun arkasından izliyor" ifadelerini kullandı.

Programda açıklamalarda bulunan Taliban üyelerinden biri, "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" dedi.