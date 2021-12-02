Dünya Göç Raporu: 2020'de rekor sayıda kişi çatışma ve şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2020'de rekor sayıda kişinin şiddet ve çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Örgüt hazırladığı Dünya Göç Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl 26 milyon yeni mültecinin kaydı yapıldı. 55 milyon kişi ülkeleri içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Birçok kişi de doğal afetler nedeniyle evlerini terk etti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2020'de rekor sayıda kişinin şiddet ve çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Örgüt hazırladığı Dünya Göç Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl 26 milyon yeni mültecinin kaydı yapıldı. 55 milyon kişi ülkeleri içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Birçok kişi de doğal afetler nedeniyle evlerini terk etti.
Dünya Göç Raporu'nda; Covid-19 seyahat kısıtlamaları, afetler, çatışmalar ve şiddet nedeniyle, ülkeleri içinde yerlerinden edilen kişilerin sayısının arttığı bildirildi.
IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, "İnsanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir paradoksa tanık oluyoruz" dedi.
Vitorino, "Milyarlarca kişi Covid-19 nedeniyle olduğu yerde kalmaya zorlanırken, on milyonlarca kişi kendi ülkeleri içinde yerinden edildi."
Rapordan diğer bazı satır başları şöyle:
2020 yılında uluslararası göçmenlerin sayısı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2 milyon indi.
Doğduğu ülke dışında yaşayanından sayısı 281 milyona ulaştı. Bu sayı 2019'da 272 milyon, 1990'da ise 128 milyondu.
Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya ve Güney Sudan, yerlerinden edilenlerin sayısının en fazla olduğu ülkeler olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıradaki Etiyopya'da 1,7 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Güney Sudan geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmak zorunda kalan 2 milyon kişiyle, Afrika'da en fazla mülteci veren ülke oldu.
Geçtiğimiz yıl en fazla göç alan kıtalar, tüm göçmenlerin yüzde 61'ine ev sahipliği yapmaya başlayan Avrupa (87 milyon) ve Asya (86 milyon) oldu.
Türkiye'nin göç ve iltica karnesi
Rapora göre Türkiye dünyada en fazla göç alan 20 ülke arasında 12'inci sırada. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de 6 milyon 5 bin göçmen var ve bu sayı nüfusun yüzde 7.2'sini oluşturuyor.
Dünyanın en büyük ikinci göç koridoru ise Suriye'den savaş ve çatışma nedeniyla yerlerinden edilip Türkiye'ye yönelen insanların oluşturduğu rota. Uluslararası Göç Örgütü, bu koridorun 2020'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli tarafından kullanıldığını açıkladı.
Suriye dünyada en fazla göç veren ülkeler arasında 5'inci sırada.
Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de çoğu Suriyeli 3,6 milyon mülteci yaşıyor.
Türkiye'nin en fazla göç verdiği ülkeler ise sırayla Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD.
Uluslararası Göç Örgütü, Avrupa'da 2020'de en fazla yabancı göçmene ev sahipliği yapan ülkenin 16 milyon kişi ile Almanya olduğunu açıkladı. Almanya'ya en fazla göç veren ülkelerden biri de Türkiye oldu.
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Dünya Göç Raporu: 2020'de rekor sayıda kişi çatışma ve şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı/dunya-goc-raporu-2020-de-rekor-sayida-kisi-catisma-ve-siddet-nedeniyle-evlerini-terk-etmek-zorunda-k-3270020
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