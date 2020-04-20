Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti'nden "eylemlerimiz yapay kıtlık yaratmasın" uyarısı

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM, 2030 yılına kadar açlık sorununu tümüyle ortadan kaldırmayı hedeflese de bu amaca ulaşmak mevcut koşullarda oldukça uzak bir ihtimal olarak görülüyor.
Dünyada açlık çeken insanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. BM Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti Husain, küresel gıda güvenliği ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda güvenliğine dair yarattığı endişeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
''Küresel açlık, son dört yıldır insan kaynaklı çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik gerilemeler nedeniyle sürekli artıyor. Koronavirüs de cilası oldu.'' diyen Husain, ''Bugün, 821 milyondan fazla insan kronik açlık yaşıyor. 149 milyon çocuk yeterli beslenemediği için bodur ve hastalığa en duyarlı olanlar bu insanlar.'' ifadelerini kullandı.
- Savaş mağdurları en büyük bedeli öder
Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen ile Suriye, Güney Sudan, Burkina Faso ve Nijerya'nın kuzey doğusu gibi savaş bölgelerindeki açlık seviyelerine dikkati çeken Husain, ''Buradaki insanların neredeyse tamamı insani yardımlarla yaşıyor ve herhangi bir sebeple hayati öneme sahip yardımlara ulaşamazlarsa hiç şüphesiz en büyük bedeli öderler.'' dedi.
- Ticaretin devam etmesi can kurtaran halatı
Koronavirüs salgına rağmen ticaret akışının devam etmesinin ekonomi için ''cankurtaran halatı'' olduğuna dikkati çeken Hussain, ''Küresel tedarik zincirlerinin gerek kısıtlamalar gerekse daha sıkı sınır kontrolleri ve ticari nakliyelerin durması gibi nedenlerle kesintiye uğraması ciddi sonuçlar doğuracak insani kargoları da etkiler.'' değerlendirmesinde bulundu.
Hussain, hava yolu endüstrisi ve deniz yolu ile limanlardaki aksamaların da gıda ithalat ve ihracatında gecikmelere neden olacağına dikkati çekti.
- ''Komşunuzu aç bırakmak iyi bir politika değil''
Küresel gıda stoklarının 2008 ve 2012'deki gıda ve yakıt krizinin aksine bugün yeterli olduğunu belirten Hussain, şunları söyledi:
''Tedarik zincirlerinin sürdüğünden emin olmamız gerek bu şekilde gıda üreticiden ihtiyaç sahibine ulaşır. Panik alışverişlerden kesinlikle kaçınılması gerek. Deneyimlerimiz ise ihracat yasağı ve ithalat sübvansiyonları gibi politikaların her zaman geri teptiğini gösteriyor. Komşunuzu aç bırakmak asla iyi bir politika değil.''
- ''Eylemlerimiz yapay kıtlık yaratmamalı''
Ülkelerin birbirine bağlı bir dünyada yaşadığını ve önlemlerin koordinasyon içinde alınması gerektiğini vurgulayan Hussain, ''Eylemlerimiz, işsiz kalan çoğu kişinin satın alma gücünün olmadığı bir zamanda yapay kıtlıklar veya fiyat artışlarına neden olmamalı.'' dedi.
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