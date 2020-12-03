Dünya gıda fiyatları endeksi, altı aylık yükseliş serisini sürdürerek Kasım ayında yaklaşık altı yılın zirvesine çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıklamasına göre, endeks Kasım'da 2012 Temmuz ayından beri aylık olarak en yüksek artışını kaydetti.
Tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker gibi gıdalardan oluşan sepetin fiyatını ölçen FAO gıda fiyatları endeksi Kasım ayında 105.0'e yükseldi. Ekim ayı için 100.9 olarak açıklanan endeks değeri ise 101.0 olarak revize edildi. Bitkisel yağ fiyatları ise palm yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 14.5 artışla endeksin genelindeki yükselişe öncülük etti.
Fiyatlardaki yükseliş küresel stoklardaki azalmadan kaynaklandı. Tahıl fiyatları endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2.5 ile ılımlı bir yükseliş kaydetti. Fakat endeks geçen yılın yüzde 19.9 üzerinde bir değer almış oldu. Buğday ihracat fiyatları, Arjantin'deki "düşük hasat beklentilerinin" sonucunda yukarı hareket ederken, darı fiyatları ise kısmen ABD ve Ukrayna'daki hasat tahminlerinin azalmasıyla yükseldi. Pirinç fiyatları ise yatay seyretti.
KAYFILAR DEVAM EDİYOR
Ortalama şeker fiyatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya ve Tayland'daki hasadın azalacağı ve küresel üretimin yetersiz kalacağı kaygılarıyla devam ederken Ekim ayına göre yüzde 3.3 artış gösterdi. Süt ürünleri endeksi ise aylık olarak %0.9 artarak neredeyse 18 aylık zirvesine çıktı. Et endeksi, dokuz aylık düşüş trendini sonlandırarak geçen ay %0.9 yükseldi. Fakat endeks geçen yıla göre yüzde 13.7 düşmüş durumda.
Roma merkezli FAO'nun dünya geneli hububat hasadı tahminini art arda üçüncü defa aşağı revize etse de hasadın 2020'de yıllık olarak rekor seviyeye doğru gittiğini belirtti. FAO, 2020 yılı hububat hasat mevsimi için olan tahminini üst üste üçüncü ay da düşürerek 2.75 milyar tondan 2.742 milyar tona revize etti. Fakat bu aşağı revizyon bile yıllık hasat için rekor seviyeye işaret ediyor.
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