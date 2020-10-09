Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 8 milyon 22 bin 331'e ulaştı.
Tedavi görenlerin 7 milyon 954 bin 352'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 67 bin 979 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.
ABD, tedavi altındaki 2 milyon 590 bin 832 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, burayı 893 bin 561 ile Hindistan, 538 bin 811 ile Fransa, 465 bin 941 ile Brezilya, 235 bin 727 ile Rusya, 148 bin 815 ile Arjantin, 137 bin 789 ile Meksika, 135 bin 109 ile Ukrayna, 113 bin 489 ile Belçika, 81 bin 190 ile Kolombiya, 80 bin 816 ile Bangladeş, 77 bin 300 ile Peru, 65 bin 952 ile İtalya, 64 bin 924 ile Endonezya, 61 bin 68 ile Irak, 61 bin 48 ile İran, 59 bin 349 ile İsrail, 51 bin 482 ile Filipinler ve 50 bin 72 ile Güney Afrika izledi.
Türkiye'de 9 Ekim itibarıyla 31 bin 734 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1403'ü solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.
Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta ise 6 milyonu, 5 Eylülde ise 7 milyonu aşmıştı.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 36 milyonu aşarken, virüs nedeniyle bir milyon 66 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!