Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 862'ye yükseldi.

ABD, 15 milyon 370 bin 339 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 703 bin 908 vaka ile Hindistan, 6 milyon 628 bin 65 ile Brezilya, 2 milyon 515 bin 9 ile Rusya, 2 milyon 295 bin 908 ile Fransa, 1 milyon 742 bin 557 ile İtalya, 1 milyon 737 bin 960 ile İngiltere, 1 milyon 725 bin 700 ile İspanya, 1 milyon 466 bin 309 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 100 ile Kolombiya ve 1 milyon 200 bin 6 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 551 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 47 milyon 86 bin 637 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.