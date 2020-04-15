Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:
"İran (74 bin 877),Türkiye (65 bin 111),Belçika (31 bin 119),Hollanda (27 bin 419),Kanada (27 bin 63),İsviçre (25 bin 936),Brezilya (25 bin 684),Rusya (21 bin 102),Portekiz (17 bin 448),Avusturya (14 bin 234),İsrail (12 bin 46),Hindistan (11 bin 487),İrlanda (11 bin 479),İsveç (11 bin 445),Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!