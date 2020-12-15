Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 milyon 193 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 627 bin 977 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 73 milyon 193 bin 269’a çıkarken, virüs saptanan 51 milyon 326 bin 674 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 942 bin 822 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 308 bin 89 kişi öldü.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (9 milyon 906 bin 507),Brezilya (6 milyon 929 bin 409),Rusya (2 milyon 681 bin 256),Fransa (2 milyon 379 bin 915),İngiltere (1 milyon 869 bin 666),Türkiye (1 milyon 866 bin 345),İtalya (1 milyon 855 bin 737),İspanya (1 milyon 762 bin 36),Arjantin (1 milyon 503 bin 222),Kolombiya (1 milyon 434 bin 516),Almanya (1 milyon 357 bin 141),Meksika (1 milyon 255 bin 974),Polonya (1 milyon 140 bin 572) ve İran (1 milyon 115 bin 770)."
ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:
"Brezilya (181 bin 945),Hindistan (143 bin 746),Meksika (114 bin 298),İtalya (65 bin 11),İngiltere (64 bin 402),Fransa (58 bin 282),İran (52 bin 447),İspanya (48 bin 13),Rusya (47 bin 391),Arjantin (41 bin 41),Kolombiya (39 bin 195),Peru (36 bin 754),Güney Afrika (23 bin 451),Polonya (22 bin 960),Almanya (22 bin 887),Endonezya (18 bin 956),Belçika (18 bin 54),Türkiye (16 bin 646),Şili (15 bin 931),Ukrayna (15 bin 247),Ekvador (13 bin 875),Kanada (13 bin 553),Romanya (13 bin 494),Irak (12 bin 603) ve Hollanda (10 bin 82)."
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