GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 462 bin 185 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 224 bin 527 aktif enfekte vaka bulunuyor.
- En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 7 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.
- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (691 bin 962),Rusya (467 bin 673),İspanya (288 bin 630),İngiltere (286 bin 194),Hindistan (258 bin 90),İtalya (234 bin 998),Peru (196 bin 515),Almanya (185 bin 869),İran (171 bin 789),Türkiye (170 bin 132),Fransa (153 bin 977),Şili (134 bin 150),Meksika (117 bin 103),Pakistan (103 bin 671),Suudi Arabistan (101 bin 914),Kanada (95 bin 699),Çin (83 bin 40),Katar (68 bin 790),Bangladeş (65 bin 769),Belçika (59 bin 226).”
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"İngiltere 40 bin 542, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 899, Fransa 29 bin 155, İspanya 27 bin 136, Meksika 13 bin 699, Belçika 9 bin 595, Almanya 8 bin 776, İran 8 bin 281, Kanada 7 bin 800, Hindistan 7 bin 207, Rusya 5 bin 859, Peru 5 bin 465, Türkiye 4 bin 692, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 190, Pakistan 2 bin 67, Bangladeş 888, Suudi Arabistan 712 ve Katar 54."
,Nuri Aydın
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