GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 575 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 388 bin 66 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 172 bin 208 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 15 bin 600 aktif enfekte vaka bulunuyor.
- En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 901 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 109 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.
- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler
ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (584 bin 562),Rusya (432 bin 277),İspanya (287 bin 406),İngiltere (279 bin 856),İtalya (233 bin 836),Hindistan (217 bin 187),Almanya (184 bin 425),Peru (178 bin 914),Türkiye (166 bin 422),İran (160 bin 696),Fransa (151 bin 677),Şili (113 bin 628),Meksika (101 bin 238),Kanada (93 bin 85),Suudi Arabistan (91 bin 182),Pakistan (85 bin 264),Çin (83 bin 22),Katar (62 bin 160),Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140)."
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"İngiltere 39 bin 728, İtalya 33 bin 601, Brezilya 32 bin 568, Fransa 29 bin 21, İspanya 27 bin 128, Meksika 11 bin 729, Belçika 9 bin 522, Almanya 8 bin 699, İran 8 bin 102, Kanada 7 bin 498, Hindistan 6 bin 88, Rusya 5 bin 215, Peru 4 bin 894, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 609, Pakistan 1770, Şili 1275, Bangladeş 746, Suudi Arabistan 579 ve Katar 45."
,Nuri Aydın
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