GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 8 bini aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 961 bin 733 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 8 bin 424'e çıkarken virüs saptanan 22 milyon 614 bin 778 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 431 bin 913 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 967 bin 420 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 203 bin 828 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 400 bin 619),Brezilya (4 milyon 528 bin 347),Rusya (1 milyon 103 bin 399),Peru (762 bin 865),Kolombiya (758 bin 398),Meksika (694 bin 121),Güney Afrika (659 bin 656),İspanya (659 bin 334),Arjantin (622 bin 934),Şili (444 bin 674),Fransa (442 bin 194),İran (419 bin 43),İngiltere (390 bin 358),Bangladeş (347 bin 372),Suudi Arabistan (329 bin 271),Irak (315 bin 597),Pakistan (305 bin 671) ve Türkiye (301 bin 348)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (136 bin 565),Hindistan (86 bin 774),Meksika (73 bin 258),İngiltere (41 bin 759),İtalya (35 bin 692),Peru (31 bin 369),Fransa (31 bin 274),İspanya (30 bin 495),İran (24 bin 118),Kolombiya (24 bin 39),Rusya (19 bin 418),Güney Afrika (15 bin 940),Arjantin (12 bin 799),Şili (12 bin 254) ve Ekvador (11 bin 84).