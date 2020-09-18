GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 372 bini aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 950 bin 941 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 30 milyon 372 bin 552'ye çıkarken, virüs saptanan 22 milyon 57 bin 550 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi halen devam eden 7 milyon 364 bin 161 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, 6 milyon 874 bin 596 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 202 bin 213 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 214 bin 677),Brezilya (4 milyon 457 bin 443),Rusya (1 milyon 91 bin 186),Peru (750 bin 98),Kolombiya (743 bin 945),Meksika (684 bin 113),Güney Afrika (655 bin 572),İspanya (625 bin 651),Arjantin (601 bin 713),Şili (441 bin 150),Fransa (415 bin 481),İran (413 bin 149),İngiltere (381 bin 614),Bangladeş (344 bin 264),Suudi Arabistan (328 bin 144),Irak (307 bin 385),Pakistan (304 bin 386),Türkiye (298 bin 39),İtalya (293 bin 25),Filipinler (279 bin 526) ve Almanya (269 bin 42). "

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (135 bin 31),Hindistan (84 bin 404),Meksika (72 bin 179),İngiltere (41 bin 705),İtalya (35 bin 658),Peru (31 bin 146),Fransa (31 bin 95),İspanya (30 bin 405),İran (23 bin 808),Kolombiya (23 bin 665),Rusya (19 bin 195),Güney Afrika (15 bin 772),Arjantin (12 bin 460),Şili (12 bin 142) ve Ekvador (11 bin 29).