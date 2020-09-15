GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 449 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 932 bin 802 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 449 bin 63'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 280 bin 298 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 235 bin 963 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 749 bin 289 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 199 bin kişi hayatını kaybetti.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (4 milyon 930 bin 236),Brezilya (4 milyon 349 bin 544),Rusya (1 milyon 68 bin 320),Peru (733 bin 860),Kolombiya (721 bin 892),Meksika (671 bin 716),Güney Afrika (650 bin 749),İspanya (593 bin 730),Arjantin (565 bin 446),Şili (436 bin 433),İran (404 bin 648),Fransa (387 bin 252),İngiltere (371 bin 125),Bangladeş (339 bin 332),Suudi Arabistan (326 bin 258),Pakistan (302 bin 424),Irak (294 bin 478),Türkiye (292 bin 878),İtalya (288 bin 761),Filipinler (265 bin 888) ve Almanya (263 bin 221). "
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (132 bin 117),Hindistan (80 bin 808),Meksika (71 bin 49),İngiltere (41 bin 637),İtalya (35 bin 624),Fransa (30 bin 950),Peru (30 bin 812),İspanya (29 bin 848),İran (23 bin 313),Kolombiya (23 bin 313),Rusya (18 bin 635),Güney Afrika (15 bin 499),Şili (12 bin 13),Arjantin (11 bin 667) ve Ekvador (10 bin 922).
,Mehmet Şah Yılmaz
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