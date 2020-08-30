GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 846 bin 936 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 182 bin 313’e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 515 bin 59 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 820 bin 318 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 846 bin 965),Hindistan (3 milyon 546 bin 705),Rusya (990 bin 326),Peru (639 bin 435),Güney Afrika (622 bin 551),Kolombiya (599 bin 914),Meksika (591 bin 712),İspanya (455 bin 621),Şili (408 bin 9),Arjantin (401 bin 239),İran (371 bin 816),İngiltere (332 bin 752),Suudi Arabistan (313 bin 911),Bangladeş (308 bin 925),Pakistan (295 bin 636),Fransa (272 bin 530),Türkiye (267 bin 64) ve İtalya (266 bin 853)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (120 bin 856),Meksika (63 bin 819),Hindistan (63 bin 690),İngiltere (41 bin 498),İtalya (35 bin 473),Fransa (30 bin 602),İspanya (29 bin 11),Peru (28 bin 607),İran (21 bin 359),Kolombiya (19 bin 64),Rusya (17 bin 93),Güney Afrika (13 bin 981) ve Şili (11 bin 181)."

,Gökhan Varan