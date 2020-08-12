GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 526 bin 84'e çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 331 bin 914 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 305 bin 957 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 167 bin 749 kişi hayatını kaybetti.
- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (3 milyon 112 bin 393),Hindistan (2 milyon 330 bin 327),Rusya (897 bin 599),Güney Afrika (566 bin 109),Meksika (492 bin 522),Peru (489 bin 680),Kolombiya (410 bin 453),Şili (376 bin 616),İspanya (373 bin 692),İran (331 bin 189),İngiltere (312 bin 789),Suudi Arabistan (291 bin 468),Pakistan (285 bin 921),Bangladeş (263 bin 503),Arjantin (260 bin 911),İtalya (251 bin 237),Türkiye (243 bin 180),Almanya (219 bin 530),Fransa (204 bin 172),Irak (156 bin 995),Filipinler (139 bin 538),Endonezya (128 bin 776),Kanada (120 bin 421),Katar (113 bin 646) ve Kazakistan (100 bin 855).”
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (103 bin 99),Meksika (53 bin 929),İngiltere (46 bin 628),Hindistan (46 bin 197),İtalya (35 bin 215),Fransa (30 bin 354),İspanya (28 bin 581),Peru (21 bin 501),İran (18 bin 800),Rusya (15 bin 131),Kolombiya (13 bin 475),Güney Afrika (10 bin 751),Şili (10 bin 178),Belçika (9 bin 885),Almanya (9 bin 268),Kanada (8 bin 991),Hollanda (6 bin 159),Pakistan (6 bin 129),Ekvador (5 bin 951),Türkiye (5 bin 873),Endonezya (5 bin 824),İsveç (5 bin 770),Irak (5 bin 531),Mısır (5 bin 59) ve Arjantin (5 bin 4).”
,Gökhan Varan
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