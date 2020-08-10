GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 40 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 734 bin 239 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 40 bin 516'ya çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 909 bin 733 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 396 bin 544 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 199 bin 444 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 165 bin 617 kişi hayatını kaybetti.
- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (3 milyon 35 bin 582),Hindistan (2 milyon 217 bin 645),Rusya (892 bin 654),Güney Afrika (559 bin 859),Meksika (480 bin 278),Peru (478 bin 24),Kolombiya (387 bin 481),Şili (373 bin 56),İspanya (361 bin 442),İran (326 bin 712),İngiltere (310 bin 825),Suudi Arabistan (288 bin 690),Pakistan (284 bin 660),Bangladeş (260 bin 507),İtalya (250 bin 566),Arjantin (246 bin 499),Türkiye (240 bin 804),Almanya (217 bin 281),Fransa (197 bin 921),Irak (150 bin 115),Filipinler (129 bin 913),Endonezya (127 bin 83),Kanada (119 bin 451) ve Katar (112 bin 947).”
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (101 bin 136),Meksika (52 bin 298),İngiltere (46 bin 574),Hindistan (44 bin 499),İtalya (35 bin 205),Fransa (30 bin 324),İspanya (28 bin 503),Peru (21 bin 72),İran (18 bin 427),Rusya (15 bin 1),Kolombiya (12 bin 842),Güney Afrika (10 bin 408),Şili (10 bin 77),Belçika (9 bin 872),Almanya (9 bin 261),Kanada (8 bin 981),Hollanda (6 bin 157),Pakistan (6 bin 97),Ekvador (5 bin 922),Türkiye (5 bin 844),İsveç (5 bin 763),Endonezya (5 bin 765),Irak (5 bin 392) ve Mısır (5 bin 9).”
,Gökhan Varan
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