GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 711 bin 299 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 981 bin 315’e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 172 bin 655 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 97 bin 361 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 161 bin 607 kişi hayatını kaybetti.
- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (2 milyon 862 bin 761),Hindistan (1 milyon 964 bin 536),Rusya (866 bin 627),Güney Afrika (529 bin 877),Meksika (456 bin 100),Peru (447 bin 624),Şili (364 bin 723),İspanya (352 bin 847),Kolombiya (345 bin 714),İran (317 bin 483),İngiltere (307 bin 184),Suudi Arabistan (282 bin 824),Pakistan (281 bin 863),İtalya (248 bin 803),Bangladeş (246 bin 674),Türkiye (236 bin 112),Arjantin (220 bin 682),Almanya (214 bin 104),Fransa (194 bin 29),Irak (137 bin 556),Kanada (118 bin 187),Endonezya (116 bin 871),Filipinler (115 bin 980) ve Katar (111 bin 805)."
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (97 bin 418),Meksika (49 bin 698),İngiltere (46 bin 364),Hindistan (40 bin 739),İtalya (35 bin 181),Fransa (30 bin 305),İspanya (28 bin 499),Peru (20 bin 228),İran (17 bin 802),Rusya (14 bin 490),Kolombiya (11 bin 624),Belçika (9 bin 859),Şili (9 bin 792),Güney Afrika (9 bin 298),Almanya (9 bin 245),Kanada (8 bin 962),Hollanda (6 bin 153),Pakistan (6 bin 35),Ekvador (5 bin 847),Türkiye (5 bin 784),İsveç (5 bin 760),Endonezya (5 bin 452) ve Irak (5 bin 94)."
,Gökhan Varan
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