GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 476 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 698 bin 224 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 476 bin 313’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 702 bin 380 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 75 bin 75 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 862 bin 513 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 158 bin 968 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 751 bin 665),Hindistan (1 milyon 861 bin 821),Rusya (861 bin 423),Güney Afrika (516 bin 862),Meksika (443 bin 813),Peru (443 bin 100),Şili (361 bin 493),İspanya (344 bin 134),Kolombiya (327 bin 850),İran (314 bin 786),İngiltere (305 bin 623),Pakistan (280 bin 461),Suudi Arabistan (280 bin 93),İtalya (248 bin 229),Bangladeş (244 bin 20),Türkiye (233 bin 851),Almanya (212 bin 320),Arjantin (206 bin 743),Fransa (191 bin 295),Irak (131 bin 886),Kanada (117 bin 31),Endonezya (115 bin 56),Filipinler (112 bin 593) ve Katar (111 bin 322)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (94 bin 702),Meksika (48 bin 12),İngiltere (46 bin 210),Hindistan (39 bin 44),İtalya (35 bin 166),Fransa (30 bin 294),İspanya (28 bin 472),Peru (19 bin 811),İran (17 bin 617),Rusya (14 bin 351),Kolombiya (11 bin 17),Belçika (9 bin 850),Şili (9 bin 707),Almanya (9 bin 232),Kanada (8 bin 947),Güney Afrika (8 bin 539),Hollanda (6 bin 149),Pakistan (5 bin 999),Ekvador (5 bin 767),İsveç (5 bin 743),Türkiye (5 bin 747),İsveç (5 bin 744) ve Endonezya (5 bin 388)."