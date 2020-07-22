GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 619 bin 891 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 132 bin 287 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 362 bin 333 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 28 bin 733 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 144 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 166 bin 532),Hindistan (1 milyon 194 bin 888),Rusya (789 bin 190),Güney Afrika (381 bin 798),Peru (362 bin 87),Meksika (356 bin 255),Şili (334 bin 683),İspanya (313 bin 274),İngiltere (295 bin 817),İran (278 bin 827),Pakistan (267 bin 428),Suudi Arabistan (255 bin 825),İtalya (244 bin 752),Türkiye (221 bin 500),Bangladeş (213 bin 254),Kolombiya (211 bin 38) Almanya (203 bin 890),Fransa (177 bin 338),Arjantin (136 bin 118),Kanada (111 bin 697),Katar (107 bin 430)."

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 81 bin 597, İngiltere 45 bin 422, Meksika 40 bin 400, İtalya 35 bin 73, Fransa 30 bin 165, Hindistan 28 bin 771, İspanya 28 bin 424, İran 14 bin 634, Peru 13 bin 579, Rusya 12 bin 745, Belçika 9 bin 805, Almanya 9 bin 180, Kanada 8 bin 862, Şili 8 bin 677, Kolombiya 7 bin 166, Hollanda 6 bin 136, Pakistan 5 bin 677, İsveç 5 bin 646, Türkiye 5 bin 526, Ekvador 5 bin 366, Güney Afrika 5 bin 368 ve Ekvador 5 bin 366.”