Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 34 milyon 35 bin 878 kişi iyileşti.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hindistan'da 7 milyon 603 bin 121, ABD'de 6 milyon 171 bin 402, Brezilya'da 4 milyon 980 bin 942 ve Rusya'da 1 milyon 236 bin 33 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de de 2 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 327 bin 7 kişi sağlığına kavuştu.
- Tedavisi sürenlerin sayısı 12 milyonu aştı
Öte yandan tedavisi süren hasta sayısı 12 milyonu geçti. Dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 12 milyon 79 bin 416'ya ulaştı.
Tedavi görenlerin 11 milyon 992 bin 778'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 86 bin 638 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.
ABD, tedavi altındaki 3 milyon 159 bin 144 kişiyle, aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.
ABD'yi, 1 milyon 309 bin 894 ile Fransa, 541 bin 363 ile Hindistan, 412 bin 992 ile Brezilya, 409 bin 498 ile Belçika, 396 bin 512 ile İtalya, 390 bin 532 ile Rusya izledi.
Türkiye'de 2 Kasım itibarıyla 52 bin 768 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 2341'ini ağır hastalar oluşturuyor.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 47,3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 211 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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