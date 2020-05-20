GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 960 bin 501 kişi de iyileşti.
- En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 93 bin 533 kişi öldü.
- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"Rusya (299 bin 941),İspanya (278 bin 803),Brezilya (271 bin 885),İngiltere (248 bin 818),İtalya (226 bin 699),Fransa (180 bin 809),Almanya (177 bin 827),Türkiye (151 bin 615),İran (124 bin 603),Hindistan (106 bin 886),Peru (99 bin 483),Çin (82 bin 965),Kanada (79 bin 112),Suudi Arabistan (59 bin 854),Belçika (55 bin 791),Meksika (54 bin 346),Şili (49 bin 579),Pakistan (45 bin 898),Hollanda (44 bin 249),Katar (35 bin 606),Ekvador (34 bin 151),Belarus (31 bin 508),İsveç (30 bin 799),İsviçre (30 bin 618),Portekiz (29 bin 432),Singapur (28 bin 794),Bangladeş (25 bin 121),Birleşik Arap Emirlikleri (25 bin 63) ve İrlanda (24 bin 200) ."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İngiltere 35 bin 341, İtalya 32 bin 169, Fransa 28 bin 22, İspanya 27 bin 778, Brezilya 17 bin 983, Belçika 9 bin 108, Almanya 8 bin 193, İran 7 bin 119, Kanada 5 bin 912, Hollanda 5 bin 715, Meksika 5 bin 666, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 199, İsveç 3 bin 743, Hindistan 3 bin 303, Peru 2 bin 914, Ekvador 2 bin 839, Rusya 2 bin 837, İsviçre 1891, İrlanda 1561, Portekiz 1247, Pakistan 985, Şili 509, Bangladeş 370, Suudi Arabistan 329, Birleşik Arap Emirlikleri 227, Belarus 175, Singapur 22 ve Katar 15."
,Muhammet Tarhan
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