GRAFİKLİ - Dünya genelinde her 6 çocuktan 1'i çatışma bölgesinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 4 Haziran günü "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) olarak 1982'de ilan edildi.
Karar, o dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalmış Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için alındı.
Bu kararla, dünyanın farklı bölgelerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürülen, haksızlığa uğrayan veya öldürülen tüm çocukların acılarını duyurmak ve yaşananların önüne geçilebilmek için gerekli bilincin oluşturulması amaçlandı.
Çocuklar, küçük yaşta savaş gibi travmatik olaylara maruz kaldıklarında, bu durum hayatlarının devamında psikolojilerinde kalıcı hasarlara yol açıyor.
Birleşmiş Milletlere göre, çocuklara karşı işlenen suçlar, çocukları savaşta kullanmak, öldürmek, cinsel istismar, alıkoyma, okul ve hastanelere saldırı ve insani yardımı engelleme gibi 6 başlıca suçtan oluşuyor.
- 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor
Çocukları Kurtarın Vakfının "Çocuklar Üzerindeki Savaşı Durdur 2020" raporuna göre, 2018'de 149 milyonu yoğun çatışma bölgeleri olmak üzere 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor.
Bu da, neredeyse her 6 çocuktan birinin çatışma bölgesinde yaşadığı anlamına geliyor.
415 milyonun büyük çoğunluğunu, 170 milyon ile Afrika kıtasındaki çocuklar oluşturuyor.
Afrika'daki 4 çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor.
Orta Doğu'da ise 3 çocuktan biri çatışma bölgesinde hayatını sürdürüyor.
Rapora göre, 2010'dan beri çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayılarında yüzde 34'lük, çocuklara karşı işlenen suçlarda da yüzde 170'lik artış var.
- En fazla çatışma bölgesinde yaşayan çocuk Nijerya'da
Nijerya'da yaklaşık 45 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor.
Nijerya'yı, Meksika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan takip ediyor.
- 29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi
BM Çocuklara Yardım Fonuna göre, 2018'de 29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi.
Afganistan, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de 5 bebekten birisi ilk çağlarını çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!